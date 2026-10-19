Москва19 октВести.Правительство Италии направит в Милан 500 военных для поддержания общественного порядка, пишет газета II Messaggero со ссылкой на источники.
Уточняется, что решение было принято в ходе совещания, посвященного протестам в городе. Его возглавила премьер-министр Джорджия Мелони.
Указ о развертывании военнослужащих должны одобрить во время внеочередного заседания Совета министров, которое состоится во вторник, 20 октября.
Солдаты присоединятся к солдатам, уже дислоцированным на улицах Милана в рамках операции Strade Sicureговорится в тексте
Ранее стало известно, что полиция задержала в Милане порядка 160 человек во время волнений. Около 80% из них — несовершеннолетние.