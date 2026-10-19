В Милан из-за беспорядков направят 500 военных II Messaggero: власти Италии направят в Милан 500 военных из-за беспорядков

Москва19 окт Вести.Правительство Италии направит в Милан 500 военных для поддержания общественного порядка, пишет газета II Messaggero со ссылкой на источники.

Уточняется, что решение было принято в ходе совещания, посвященного протестам в городе. Его возглавила премьер-министр Джорджия Мелони.

Указ о развертывании военнослужащих должны одобрить во время внеочередного заседания Совета министров, которое состоится во вторник, 20 октября.

Солдаты присоединятся к солдатам, уже дислоцированным на улицах Милана в рамках операции Strade Sicure говорится в тексте

Ранее стало известно, что полиция задержала в Милане порядка 160 человек во время волнений. Около 80% из них — несовершеннолетние.