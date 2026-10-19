СМИ: в Милане задержаны 160 участников акций протеста Corriere della Sera: число задержанных в ходе протестов в Милане составило 160

Москва19 окт Вести.В ходе многодневных волнений в Милане сотрудники полиции задержали 160 человек. Такие данные приводит Corriere della Sera, ссылаясь на информацию департамента охраны общественного порядка.

Уточняется, что среди задержанных около 80% — несовершеннолетние. Беспорядки в городе не утихают третий день; они вспыхнули на фоне студенческих демонстраций и протестов против подорожания жизни и роста цен на топливо. По данным властей, в результате стычек травмы получили более 140 полицейских.

Премьер-министр Джорджа Мелони запланировала на понедельник экстренное заседание с руководством МВД и других силовых структур.

17 октября во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе, против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тысячи человек.

После Франции массовые протесты начались в Италии. Жители разных городов вышли на улицы, чтобы выразить недовольство подорожанием жизни. Итальянская ассоциация малого бизнеса Unimpresa оценила причиненный беспорядками ущерб примерно в 1,1-1,6 миллиона евро.