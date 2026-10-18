В Марселе во время беспорядков число мародеров достигло 30 тысяч

В Марселе число участников грабежей во время беспорядков достигло 30 тысяч В Марселе во время беспорядков число мародеров достигло 30 тысяч

Москва18 окт Вести.Количество людей, причастных к мародерству во время уличных беспорядков во французском Марселе, достигло 30 тысяч человек. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на данные префектуры полиции французского департамента Буш-дю-Рон.

В ведомстве уточнили, что непосредственно по итогам погромов под стражу помещены 99 нарушителей. При пресечении незаконных действий и восстановлении правопорядка травмы различной степени тяжести получили 118 сотрудников полиции.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.