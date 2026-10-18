BFMTV: в Париже во время массовых протестов задержали не менее 855 человек

В Париже во время протестов погиб человек, задержаны не менее 855 участников BFMTV: в Париже во время массовых протестов задержали не менее 855 человек

Москва18 окт Вести.Не менее 855 человек задержаны в Париже на фоне массовых протестов, сопровождающихся столкновениями с полицией и погромами магазинов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в результате беспорядков в столице пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Кроме того, один из участников протестного марша скончался после того, как ему стало плохо. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи, однако спасти его не удалось.

Еще 17 человек находятся под стражей в городе Лимож. Накануне там обрушилась колокольня здания мэрии, которое подожгли радикально настроенные участники беспорядков.

На фоне протестов французские правоохранители также отмечают резкий рост числа случаев мародерства. Как передает France 24, злоумышленники громят торговые точки сразу в нескольких городах страны.

В Марселе нападениям подверглись ювелирные магазины, бутики дорогой одежды, косметические магазины и пекарни. Пожарным удалось предотвратить возгорание обувного магазина.

В Лилле мародеры проникли в магазин Apple, а в Ницце разграблению подверглись магазины спортивной одежды и мотосалон. Участники беспорядков также разбивали витрины и разбрасывали похищенные товары по улицам.

Более 500 тыс. человек вышли 17 октября на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен. Протесты в Париже переросли в погромы и столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.