Более 270 человек задержаны во Франции на фоне масштабных протестов Во Франции полиция задержала свыше 270 участников протестов

Москва17 окт Вести.Французские полицейские заключили под стражу более 270 человек в ходе масштабных акций протеста, охвативших ряд крупных городов страны. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей.

В материале отмечается, что всего на территории республики зафиксировано 272 задержания, при этом около сотни манифестантов были доставлены в участки Парижа еще к полудню. Помимо французской столицы, наиболее массовые протестные шествия были отмечены в Лионе, Ренне и Нанте. Обстановка на улицах остается напряженной.

Ранее в этот день сообщалось, что столкновения между полицией и участниками массовых протестов против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения начались в нескольких городах Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ, десятки демонстрантов задержаны.

Известно, что группа участников протеста против роста цен проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. Аналогичный инцидент чуть позже произошел в Лилле.