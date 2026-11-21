BFMTV: 144 человека задержаны во Франции на фоне протестов против роста цен

Во Франции во время протестов задержали почти 150 человек BFMTV: 144 человека задержаны во Франции на фоне протестов против роста цен

Москва21 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 144 человека во время акций протеста против роста цен, которые прошли в субботу в ряде французских городов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

По информации журналистов, в митингах в общей сложности приняли участие 82,5 тысячи человек. При этом в Париже на акции протеста вышли 21,5 тысячи манифестантов.

По предварительным данным, было задержано 144 человека говорится в публикации

Как сообщалось ранее, в Нанте и Лионе между протестующими и полицией начались столкновения. В Лионе полицейские несколько раз применили слезоточивый газ.