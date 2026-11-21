Столкновения с полицией начались во Франции на протестах против роста цен

Во Франции начались стычки между протестующими и полицией Столкновения с полицией начались во Франции на протестах против роста цен

Москва21 ноя Вести.Столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались во французских Нанте и Лионе, где проходят акции протеста против роста цен. Об этом пишет газета Le Progres.

По информации журналистов, власти Лиона запретили проведение манифестаций в центре города, однако участники митинга попытались организовать марши по улице Гарибальди и бульвару Гамбетта. Полицейские оперативно разгоняли протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Вместе с тем в Нанте группа демонстрантов предприняла попытку отклониться от заявленного маршрута и вступила в столкновения с полицией. По утверждению газеты Ouest France, один из участников акции получил травму ноги из-за попадания полицейской гранаты.

В начале ноября участники протестной акции против роста стоимости жизни в коммуне Гап сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона.