Москва1 ноя Вести.Участники протестной акции против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Marseillaise.

В статье уточняется, что манифестация прошла в рамках волны общенациональных протестов, охвативших республику. К демонстрациям примкнули активисты профсоюзов, представители движения "желтых жилетов", а также учащиеся школ и вузов, выражающие недовольство ситуацией в образовательной сфере.

По данным газеты, макет фигуры главы государства закрепили на торговой тележке с плакатом, содержащим пожелание не покоиться с миром. Позднее собравшиеся организовали вокруг манекена хоровод.

В акции протеста с сожжением чучела приняли участие порядка ста человек.

В субботу, 31 октября, по всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. Между тем молодежные организации обещают еще одну неделю активных действий. Начиная с понедельника, они планируют заблокировать средние школы, а во вторник – университеты.