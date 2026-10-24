Кортеж Макрона освистали во время его визита в Трапп Митингующие под Парижем выкрикивали кортежу Макрона оскорбления

Москва24 окт Вести.Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время его визита в Трапп под Парижем.

Соответствующие кадры публикуют местные паблики.

На видео митингующие выбегают на дорогу и выкрикивают оскорбления в адрес французского лидера.

Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения.

Позднее погибший был опознан. Им оказался 26-летний боец ММА Пенго Боссио Ванги.