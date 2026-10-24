Москва24 октВести.Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время его визита в Трапп под Парижем.
Соответствующие кадры публикуют местные паблики.
На видео митингующие выбегают на дорогу и выкрикивают оскорбления в адрес французского лидера.
Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения.
Позднее погибший был опознан. Им оказался 26-летний боец ММА Пенго Боссио Ванги.