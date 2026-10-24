Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в результате теракта под Парижем

Боец ММА погиб в результате теракта под Парижем Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в результате теракта под Парижем

Москва24 окт Вести.Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет во время теракта в Траппе под Парижем. Об этом сообщает местное издание 20 Minutes.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье терроризма с отягчающими обстоятельствами в виде убийства на основе расовой вражды.

Пенго Боссио Ванги выступал в полусреднем и среднем весе, имея в любительском послужном списке три победы при четырех поражениях.

Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения. Среди них - 12-летняя девочка. Преступника задержали и поместили под стражу.