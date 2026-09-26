Мексиканский боксер умер после выступления на ринге Мексиканский боксер Артуро Торрес умер после поражения нокаутом

Москва26 сен Вести.Мексиканский боксер Артуро Торрес умер в возрасте 26 лет после полученных во время боя травм. Об этом сообщила промоутерская компания Supreme Boxing в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

19 сентября Торрес провел бой с соотечественником Хильберто Гарсией в Мехикали. Поединок завершился поражением Торреса в седьмом раунде.

После боя боксер оставался на ринге, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию и ввели спортсмена в кому.

Торрес скончался 25 сентября от полученных травм. На профессиональном ринге он выступал с ноября 2018 года и за карьеру одержал 15 побед и шесть поражений.