Сын предпринимателя Омарова перенес инсульт в 18 лет

У 18-летнего сына бизнесмена Омарова после тренировки по боксу случился инсульт Сын предпринимателя Омарова перенес инсульт в 18 лет

Москва19 сен Вести.У сына предпринимателя Курбана Омарова Омара случился инсульт. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает Life.

Молодой человек находится в больнице после резкого ухудшения самочувствия, которое произошло на следующий день после спортивной тренировки пишет издание

Как рассказал Омаров, его 18-летний сын занимается боксом и перед госпитализацией провел спарринг с бойцом ММА, весившим около 130 килограммов, тогда как парень весит 77 килограммов.

На следующее утро после тренировки Омар потерял сознание дома, у него появились сильные головные боли. Вызванная скорая доставила юношу в НИИ имени Склифосовского.

По словам отца, два дня Омар провел в реанимации, после чего его состояние стабилизировалось.

Врачи связь тренировки с ухудшением состояния пока не подтверждают.

Жена бизнесмена Валерия Омарова призналась, что случившееся стало шоком для всей семьи. Она опубликовала фотографию Омара в больнице и попросила подписчиков пожелать ему скорейшего восстановления.

Позднее на связи вышел и сам Омар.

Пока моя семья и близкие рядом, ни один инсульт меня не сломит написал молодой человек

Валерия заверила, что все сообщения от близких и подписчиков Омар прочтет после выписки.