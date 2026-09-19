Москва19 сенВести.У сына предпринимателя Курбана Омарова Омара случился инсульт. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает Life.
Молодой человек находится в больнице после резкого ухудшения самочувствия, которое произошло на следующий день после спортивной тренировкипишет издание
Как рассказал Омаров, его 18-летний сын занимается боксом и перед госпитализацией провел спарринг с бойцом ММА, весившим около 130 килограммов, тогда как парень весит 77 килограммов.
На следующее утро после тренировки Омар потерял сознание дома, у него появились сильные головные боли. Вызванная скорая доставила юношу в НИИ имени Склифосовского.
По словам отца, два дня Омар провел в реанимации, после чего его состояние стабилизировалось.
Врачи связь тренировки с ухудшением состояния пока не подтверждают.
Жена бизнесмена Валерия Омарова призналась, что случившееся стало шоком для всей семьи. Она опубликовала фотографию Омара в больнице и попросила подписчиков пожелать ему скорейшего восстановления.
Позднее на связи вышел и сам Омар.
Пока моя семья и близкие рядом, ни один инсульт меня не сломитнаписал молодой человек
Валерия заверила, что все сообщения от близких и подписчиков Омар прочтет после выписки.