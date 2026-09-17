Выкуривал до 7 пачек сигарет: у сына Ефремова выявили тяжелое поражение легких Mash: у сына Михаила Ефремова обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Москва17 сен Вести.У 35-летнего актера Николая Ефремова, сына Михаила Ефремова, диагностировали бронхиальную астму крайне тяжелой формы, эмфизему и хронический бронхит. По данным Mash, функция легких артиста составляет около 14% от нормы, а физические нагрузки могут представлять для него опасность.

По информации Telegram-канала, проблемы с легкими могут быть связаны в том числе с многолетним интенсивным курением. Утверждается, что Ефремов мог выкуривать до семи пачек сигарет в сутки. При этом после экстренной госпитализации актер, как утверждает Mash, продолжил курить.

В последние годы Ефремова-младшего, по данным канала, беспокоили приступы удушья и одышка даже во время обычной ходьбы. Насыщение крови кислородом снижалось до 92%. Последнее обследование выявило эмфизему и хронический бронхит на фоне тяжелой бронхиальной астмы.

Сейчас актер проходит лечение в одной из московских клиник. Ефремов отказался комментировать свое состояние по телефону.

Николай Ефремов родился в 1991 году. Он является сыном актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской.

Ранее СМИ рассказали о возможной избраннице Михаила Ефремова.