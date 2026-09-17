Москва17 сенВести.Проблемы с легкими у Николая Ефремова, сына Михаила Ефремова, связаны с астмой, а не с сигаретами. Об этом пишет StarHit со ссылкой на секретаря театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Дарью Бурлакову.
По ее словам, еще вчера Николай был на сборе труппы театра и хорошо выглядел.
Ни разу не видела его с сигаретой. Все это вранье! У парня астма, которая обостряется в период аллергии. Не нужно придумывать гадостей!заявила Бурлакова
Ранее появились сообщения о том, что 35-летний Николай Ефремов находится в одной из московских клиник и что у него диагностировали бронхиальную астму. Некоторые СМИ сообщали о том, что функция легких актера составляет около 14% от нормы и что причиной такого состояния является многолетние интенсивное курение. По некоторым данным, Ефремов мог выкуривать до семи пачек сигарет в сутки.