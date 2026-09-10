В Кузбассе юноша оказался в реанимации с тотальным поражением легких из-за вейпа В Кемерово врачи спасли подростка с тотальным поражением легких из-за вейпа

Москва10 сен Вести.В Кемерово 16-летний подросток оказался в реанимации с тотальным поражением легких из-за двухлетнего курения вейпа. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По информации ведомства, молодой человек уже поступал в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.А. Атаманова с пневмонией. Врачи купировали у него синдром дыхательной недостаточности и интоксикацию организма, однако через месяц пациент снова в лечебном учреждении, но уже в реанимации. Уровень насыщенности крови кислородом у него составлял всего 65 процентов при норме в 95-100 процентов. Медики предположили, что это связано с курением вейпа.

Учитывая клиническую картину и отсутствие длительного положительного эффекта от лечения, пациенту провели МСКТ-исследование. В результате выявили тотальное двустороннее поражение легких... Диагноз вейп-ассоциированное заболевание легких впервые установили у ребенка в Кемерово отметили в Минздраве

Пациенту скорректировали терапию, и состояние подростка улучшилось, потребности в кислородной поддержке больше нет. Сейчас он продолжает лечение в профильном отделении.