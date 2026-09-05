Москва5 сенВести.На Кубани 15-летний подросток получил разрыв трахеи, пытаясь достать застрявшую пищу. Медикам удалось спасти школьника. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Минздрава Краснодарского края Владимир Крушельницкий.
Отмечается, что в легкие школьника попали еда и кровь, в результате чего развилась аспирационная пневмония.
В критическом состоянии пострадавшего доставили в Ейскую ЦРБ, где врачи восстановили проходимость дыхательных путей и остановили кровотечение. Однако из-за двусторонней пневмонии операция оказалась крайне рискованной — была угроза сепсиса и воспаления грудной клетки.
Местные врачи сделали все возможное, ... [а затем] ребенка санавиацией перевезли в Детскую краевую клиническую больницу … Поскольку повреждение трахеи было обширным и располагалось в труднодоступном месте, а состояние ребенка оценивалось как критическое, была принята консервативная тактика лечения. Чтобы обеспечить покой травмированной трахее, врачи ввели пациенту интубационную трубку в левый бронх, буквально переведя дыхание на одно легкое. Это позволило поврежденному участку постепенно затянутьсяотметил Крушельницкий
В настоящее время подросток восстанавливается и уже готов к выписке.