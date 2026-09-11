Москва11 сен Вести."Вейп-ассоциированное поражение легких" развивается быстрее, чем какая-либо патология, вызванная курением, сказал в беседе с НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По его словам, врачи еще только учатся распознавать эту болезнь.

Ранее сообщалось, что курение вейпа привело 16-летнего подростка в реанимацию с диагнозом двустороннее поражение легких. Он обратился в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.А. Атаманова с пневмонией, но вредную привычку отрицал. А спустя месяц снова попал в больницу — уровень насыщенности крови кислородом составлял 65% при норме в 95-100%. В ходе обследования врачи выявили двустороннее поражение легких. В итоге подросток признался, что "парит" уже два года. Диагноз "вейп-ассоциированное заболевание легких" у ребенка в Кемерово установили впервые.

По словам профессора, "болезнь вейперов" еще не научились оперативно диагностировать.

Это новая болезнь. Ее еще не научились диагностировать. К большому сожалению, ее будет все больше и больше, если мы не остановим распространение вейпов. Эта болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет. Положение крайне тяжелое, пациент действительно попадает в реанимацию. Это тяжелая, неприятная ситуация. При серьезной патологии с нарушением сатурации надо иметь в виду, что человек может страдать болезнью вейпера. Более того, количество подростков, молодых людей и взрослых, курящих вейпы, огромно. Сразу надо об этом думать. Уже через четыре месяца курения вейпов появляются сложности сказал врач

Ранее в Пермском крае в поселке Прикамский Чайковского района 15-летняя школьница отравилась вейпом на уроке. Девочка купила электронную сигарету через Telegram-канал. Во время занятий у нее внезапно начался приступ, похожий на эпилептический.