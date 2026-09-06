Москва6 сенВести.В Пермском крае в поселке Прикамский Чайковского района 15-летняя школьница отравилась вейпом на уроке. Об этом сообщил канал Baza на платформе MAX.
По данным канала, девочка купила электронную сигарету через Telegram-канал. Внезапно во время занятий у нее начался приступ, похожий на эпилептический.
Школьница отравилась вейпом во время урока в Пермском крае - у нее начался эпилептический приступговорится в публикации
Пострадавшую доставили в Чайковскую больницу, где врачи диагностировали отравление парами вейпа.
Информация о состоянии несовершеннолетней уточняется.