Москва31 авг Вести.Глава Минздрава России Михаил Мурашко оказал медицинскую помощь 44-летнему жителю Уфы Рустему Ганееву, которому стало плохо во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву. Об этом Ганеев рассказал KP.RU.

По словам мужчины, после набора высоты у него резко поднялось давление. Тонометр показал почти 180. Ганеев обратился к бортпроводникам и попросил лекарство, однако ему объяснили, что для открытия аптечки необходимо найти врача на борту.

Вскоре к пассажиру подошел Мурашко, который представился врачом. Министр расспросил мужчину о состоянии здоровья, проверил давление и снял электрокардиограмму с помощью своих часов. После этого он достал препараты из аптечки и сделал Ганееву укол.

Потом еще несколько раз подходил и проверял мое состояние. И те препараты, которые он подобрал, подействовали. У меня нервная система начала успокаиваться, давление начало снижаться рассказал уфимец

После оказания помощи Мурашко несколько часов наблюдал за состоянием пассажира. Ганеев узнал, что медицинскую помощь ему оказал глава Минздрава уже после того, как его друзья рассказали, кто был врачом на борту.

Инцидент произошел 30 августа во время возвращения Ганеева с Камчатки. Он путешествовал вместе с 11-летним сыном, друзьями и их детьми. После прибытия в Москву мужчина почувствовал себя лучше. На следующий день он должен пройти консультацию и дополнительное обследование в Республиканском кардиологическом центре, где ему назначат лечение по результатам осмотра.

В прошлом году Мурашко оказал медицинскую помощь пассажиру с гипертонией во время перелета из Москвы в Ханой.