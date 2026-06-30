Москва30 июн Вести.Специалисты НМХЦ имени Н.И. Пирогова Минздрава России провели огромную и уникальную работу, помогая пострадавшему при теракте ВСУ в городе Старобельске студенту Максиму Копылову. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила его мать Елена. Она выразила благодарность врачам.

Вы знаете, что у нас тут такая сложная ситуация, но, благодаря, этим специалистам … у нас идет поправка. Проделана очень большая работа их. И я им очень благодарна. Это уникально! Столько работы они делают. Они просто профессионалы на высшем уровне. Я им очень благодарна всем. … Они просто супер, и я очень благодарна, что мы в этой клинике. Это просто столько работы, усилий и профессионализма, это дорогого стоит сказала Елена Копылова

Ранее в центре сообщили, что Максима вскоре планируют перевести в общую палату. Заместитель генерального директора по лечебной работе Виталий Гусаров отметил, что студент пребывает в полном сознании, часть органов, переставших функционировать, вновь заработали.

30 июня исполнилось 40 дней с момента атаки украинских беспилотников на педагогический колледж в Старобельске. Неравнодушные жители и гости города возле стихийного мемориала в этот день почтили память жертв военного преступления ВСУ.