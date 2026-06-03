Медики спасли пассажира с приступом астмы в самолете Новосибирск – Москва

Врачи спасли жизнь астматику в самолете Новосибирск – Москва Медики спасли пассажира с приступом астмы в самолете Новосибирск – Москва

Москва3 июн Вести.Во время рейса Новосибирск – Москва главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов спасли жизнь пассажира, у которого развился астматический статус. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области.

Медики находились на борту в качестве пассажиров, и смогли оперативно помочь.

Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного сказано в канале министерства в MAX

Самолет долетел до столичного Шереметьево, где пассажир-астматик был передан бригаде скорей помощи, уже ожидавшей его.