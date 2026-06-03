Москва3 июнВести.Во время рейса Новосибирск – Москва главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов спасли жизнь пассажира, у которого развился астматический статус. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области.
Медики находились на борту в качестве пассажиров, и смогли оперативно помочь.
Они оказали помощь и стабилизировали состояние больногосказано в канале министерства в MAX
Самолет долетел до столичного Шереметьево, где пассажир-астматик был передан бригаде скорей помощи, уже ожидавшей его.