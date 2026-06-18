Рейсы, ушедшие на запасной аэродром в Нижний Новгород, начали вылетать в Москву

Из нижегородского аэропорта начали отправлять рейсы в Москву Рейсы, ушедшие на запасной аэродром в Нижний Новгород, начали вылетать в Москву

Москва18 июн Вести.Рейсы, ушедшие на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за действовавших ограничений в московском авиаузле, начали отправляться в Москву, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта Чкалов.

В связи со снятием ограничений на полеты в Нижнем Новгороде, а также в аэропортах московского авиаузла, в настоящее время начинается разлет бортов, принятых в аэропорту Чкалов в качестве запасного. Всего за сегодня принято 28 рейсов, следовавших в московские аэропорты говорится в сообщении

С ожидающими свой вылет пассажирами продолжают работать представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им предоставляются матрасы и раскладушки, напитки и горячее питание, работает медпункт.

Также начинается выполнение регулярного расписания аэропорта, добавили в пресс-службе.