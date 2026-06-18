В Нижний Новгород ушли 27 рейсов, летевших в Москву Аэропорт Нижнего Новгорода принял 27 бортов, летевших в Москву

Москва18 июн Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного аэродрома 27 рейсов, в том числе международные, которые следовали в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В аэропорту был создан оперативный штаб, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб.

На текущий момент уже принято 27 рейсов, из них 15 – международных... По решению экипажей пассажиры находятся либо в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения, либо в здании терминала говорится в сообщении

Со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний, а в зонах ожидания терминала оперативно разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с водой, предоставляются напитки и питание.

Утром 18 июня во всех аэропортах столичного авиаузла были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне массированной атаки украинских БПЛА. В связи с этим российские авиакомпании начали отменять и переносить авиарейсы в направлении Москвы и из столицы.