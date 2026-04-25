Трех пассажиров на борту самолета спасла врач из уфимской больницы Уфимский врач спасла трех пассажиров на борту самолета

Москва25 апр Вести.Врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова, летевшая в самолете во Владивосток, спасла жизни трех пассажиров, которым стало плохо. Подробности пресс-служба больницы сообщила в МАХ.

Экстренный случай произошел во время рейса Уфа - Новосибирск = Владивосток. О плохом самочувствии сообщили трое пассажиров.

Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс говорится в сообщении

Медик стабилизировала состояние мужчины, у которого резко упало давление. Затем потерял сознание другой пассажир - донор, который сдавал кровь перед полетом. Динара Тагирьяновна оказала помощь ему, а также еще одному мужчине, тоже потерявшему сознание.

Состояние всех трех пострадавших удалось стабилизировать, и после посадки самолета их передали бригаде скорой помощи в состоянии средней тяжести. Жизни пассажиров ничего не угрожает.