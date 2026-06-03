Медики санавиации Владивостока за месяц спасли жизнь 5 пациентам Санитарная авиация помогает спасать жизни жителей отдаленных районов Приморья

Москва3 июн Вести.В апреле специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой помощи выполнили несколько вылетов и выездов в северные районы края для эвакуации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Во Владивосток были доставлены пять жителей Дальнегорска и Кавалерово. Четверых пациентов эвакуировали с острым инфарктом миокарда, одного — с нестабильной стенокардией отмечается в сообщении

Всем пациентам была своевременно оказана необходимая медпомощь.