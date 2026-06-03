Москва3 июнВести.В апреле специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой помощи выполнили несколько вылетов и выездов в северные районы края для эвакуации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
Во Владивосток были доставлены пять жителей Дальнегорска и Кавалерово. Четверых пациентов эвакуировали с острым инфарктом миокарда, одного — с нестабильной стенокардиейотмечается в сообщении
Всем пациентам была своевременно оказана необходимая медпомощь.