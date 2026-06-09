В шести регионах России тестируют доставку лекарств с помощью беспилотников Мурашко: доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах России

Москва9 июн Вести.В шести регионах России начался эксперимент по доставке лекарств между медицинскими учреждениями с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос ТАСС.

Да, шесть регионов тестируют сказал глава Минздрава РФ, добавив, что доставка осуществляется между медицинскими учреждениями

В апреле Мурашко показал президенту РФ Владимиру Путину беспилотную авиационную систему (БАС) "АИСТ" отечественного производства, которая может доставлять лекарственные препараты, биоматериалы, донорскую кровь и ее компоненты. Министр тогда отмечал, что "АИСТ" может пролететь расстояние до 400 км. На тот момент БАС чаще всего летал в Сахалинской области, а ранее применялся в ХМАО.