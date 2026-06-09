Москва9 июнВести.В шести регионах России начался эксперимент по доставке лекарств между медицинскими учреждениями с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос ТАСС.
Да, шесть регионов тестируютсказал глава Минздрава РФ, добавив, что доставка осуществляется между медицинскими учреждениями
В апреле Мурашко показал президенту РФ Владимиру Путину беспилотную авиационную систему (БАС) "АИСТ" отечественного производства, которая может доставлять лекарственные препараты, биоматериалы, донорскую кровь и ее компоненты. Министр тогда отмечал, что "АИСТ" может пролететь расстояние до 400 км. На тот момент БАС чаще всего летал в Сахалинской области, а ранее применялся в ХМАО.