Врач раскрыл, к каким последствиям может привести однократное курение вейпа Врач Кондрахин: однократное курение вейпа может привести к фиброзу легких

Москва12 сен Вести.Однократное использование вейпа может привести к началу фиброза легких. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.

Он отметил, что состав жидкости для вейпов до сих пор клинически не исследован.

Мы видим, мы собираем уже информацию в мире. О том, что однократное применение этого вейпа, этого экстракта непонятно чего в легкие приводит к тому, что начинается фиброз. Легкие у нас придуманы для того, чтоб дышать, а не для того, чтоб через них получать что-то. Поэтому легкие не защищены от того, чтобы этот активный химический компонент их травил. Поэтому легкие тут же страдают заявил врач

Он подчеркнул, что при использовании вейпов страдает весь организм.

Если страдают легкие, они не могут выполнять газообмен, страдает весь организм. Совершенно понятно, без кислорода жить очень тяжело, особенно мозгу. И большинство пульмонологов, особенно Ассоциация пульмонологов США, уже бьет тревогу о том, что возникает фиброз. Хотя бы однократно человек покурил, у него уже запускается этот механизм добавил Кондрахин

Ранее сообщалось, что в Кемерове 16-летний подросток оказался в реанимации с тотальным поражением легких из-за двухлетнего курения вейпа.