Боец ММА Григорий Пономарев скончался на 32-м году жизни Экс-чемпион промоушена Fight Nights Григорий Пономарев умер в возрасте 31 года

Москва20 сен Вести.Российский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Причины смерти бойца не называются.

Бывший чемпион Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарев ушел из жизни. Соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Григория. Светлая память говорится в сообщении

Пономарев провел девять боев в профессиональной карьере, в которых одержал шесть побед. В последний раз боец выходил в октагон в августе 2023 года, когда уступил Мухомаду Бахаеву техническим нокаутом.

Пономарев завоевал чемпионский пояс AMC Fight Nights в октябре 2022 года, победив еще одного россиянина Юсупа Шуаева, которому ранее в марте проиграл нокаутом. После он успешно защитил титул в третьем бою с Шуаевым, нокаутировав соперника.