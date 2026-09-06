Чимаев посвятил Сайтиеву победу над Вудли на турнире RAF в Мытищах

Чимаев посвятил победу на турнире RAF Сайтиеву Чимаев посвятил Сайтиеву победу над Вудли на турнире RAF в Мытищах

Москва6 сен Вести.Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев посвятил свою победу на турнире RAF над американцем Тайроном Вудли многократному олимпийскому чемпиону россиянину Бувайсару Сайтиеву, который скончался в 2025 году.

Экс-чемпион, выступающий за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), победил досрочно в рамках турнира лиги по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF). Поединок происходил в подмосковных Мытищах.

Добившись победы, спортсмен надел майку с фотографией Сайтиева, который побеждал на ОИ в 1996, 2004 и 2008 годах. Атлет скончался 2 марта 2025 года на 50-м году жизни.

Он легенда... Он уже не с нами, но в наших сердцах. Я посвящаю эту победу ему сказал Чимаев

Сайтиев являлся трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мирового первенства, шестикратным - Европы и четырехкратным - России.

Ранее американец Шон Стрикланд одержал победу над Хамзатом Чимаевым и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.