Махачев победил Гэрри и установил рекорд UFC по победам подряд Махачев одержал 17-ю победу подряд и защитил пояс UFC

Москва16 авг Вести.Российский боец ММА Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и установил рекорд UFC по количеству побед подряд. Бой состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии и завершился единогласным решением судей.

Махачев впервые защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Благодаря победе он превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы, на счету которого было 16 побед подряд в UFC.

34-летний Махачев теперь имеет 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Ранее он владел чемпионским поясом UFC в легком весе, а также возглавляет рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий.

Для 28-летнего Гэрри это поражение стало вторым в профессиональной карьере. На его счету 17 побед.

В конце июля российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над выступающим под флагом Узбекистана Богданом Гуськовым на чемпионате UFC в ОАЭ.