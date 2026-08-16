Москва16 авгВести.Российский боец ММА Ислам Махачев после победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри заявил, что российские бойцы — лучшие в мире и могут побить все рекорды.
В воскресенье, 16 августа, Махачев на турнире UFC 330 в Филадельфии установил рекорд UFC по количеству побед подряд.
Мы, Россия, доказали, что мы — номер один в мире. Все рекорды мы побьемсказал Махачев, слова которого приводит UFC
В Филадельфии Махачев впервые защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Российский боец превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы, у которого на счету было 16 побед подряд в UFC.