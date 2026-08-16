Махачев назвал российских бойцов лучшими в мире Махачев: российские бойцы являются лучшими в мире

Москва16 авг Вести.Российский боец ММА Ислам Махачев после победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри заявил, что российские бойцы — лучшие в мире и могут побить все рекорды.

В воскресенье, 16 августа, Махачев на турнире UFC 330 в Филадельфии установил рекорд UFC по количеству побед подряд.

Мы, Россия, доказали, что мы — номер один в мире. Все рекорды мы побьем сказал Махачев, слова которого приводит UFC

В Филадельфии Махачев впервые защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Российский боец превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы, у которого на счету было 16 побед подряд в UFC.