Умар Нурмагомедов уступил Сун Ядуну на турнире UFC в Шанхае Китаец Сун Ядун нокаутировал россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC

Москва29 авг Вести.В Шанхае состоялся главный бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Китая Сун Ядуном. Поединок завершился досрочной победой китайского бойца.

Неожиданно для многих россиянин не смог ничего противопоставить сопернику. Ядун заврешил бой нокаутирующим ударом во втором раунде.

30-летний Нурмагомедов потерпел второе поражение в ММА. В его активе 20 побед. 28-летний китаец одержал 24-ю победу. На его счету также девять поражений и одна ничья.