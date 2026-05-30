Российский боец Павлович нокаутировал соперника за 40 секунд на турнире UFC Россиянин Павлович одержал третью победу подряд в UFC, нокаутировав Тейшейру

Москва30 мая Вести.Российский мастер смешанных единоборств Сергей Павлович одержал третью победу подряд в рамках турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), нокаутировав бразильца Таллисона Тейшейру.

Поединок тяжеловесов прошел 30 мая в рамках турнира UFC Fight Night 277 в китайском Макао. Павлович отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде, бой продлился менее 40 секунд.

Павлович выиграл третий бой кряду после поражения от соотечественника Александра Волкова в июне 2024 года. Всего на счету 34-летнего россиянина 21 победа (16 из них - нокаутом) в профессиональной карьере при трех поражениях.

Тейшейра потерпел второе поражение в карьере при девяти победах.