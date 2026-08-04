Москва4 авгВести.Умер 34-летний боец смешанного стиля (ММА) из Бразилии Аллан Насименто, сообщает сайт UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).
Спортсмен выступал в легчайшей весовой категории.
Насименто… нашли без сознания утром в понедельник, 3 августа, предположительно, после сердечного приступа, ему было 34 годаговорится в сообщении
По данным UFC, Насименто зарекомендовал себя как опытный боец и настоящий профессионал, одержав 22 победы при семи поражениях.
В мае боец ММА Медет Жээналиев погиб, спасая тонущую девочку.