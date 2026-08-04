Боец ММА из Бразилии Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Скончался 34-летний бразильский боец ММА Аллан Насименто Боец ММА из Бразилии Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Москва4 авг Вести.Умер 34-летний боец смешанного стиля (ММА) из Бразилии Аллан Насименто, сообщает сайт UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

Спортсмен выступал в легчайшей весовой категории.

Насименто… нашли без сознания утром в понедельник, 3 августа, предположительно, после сердечного приступа, ему было 34 года говорится в сообщении

По данным UFC, Насименто зарекомендовал себя как опытный боец ​​и настоящий профессионал, одержав 22 победы при семи поражениях.

В мае боец ММА Медет Жээналиев погиб, спасая тонущую девочку.