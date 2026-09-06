Бывшая звезда рестлинга Энди Уильямс умер после падения на ринге в Филадельфии

Рестлер Энди "Мясник" Уильямс скончался в возрасте 48 лет после боя Бывшая звезда рестлинга Энди Уильямс умер после падения на ринге в Филадельфии

Москва6 сен Вести.Американский рестлер и рок-музыкант Энди Уильямс, известный под псевдонимом "Мясник", скончался в возрасте 48 лет после инцидента на ринге. Об этом сообщает портал TMZ.

Трагедия произошла в субботу вечером в Филадельфии во время командного поединка промоушена Enjoy Wrestling. Бывшая звезда лиги AEW упал в обморок прямо в конце матча.

Медицинский персонал немедленно приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, после чего спортсмена госпитализировали. Однако спасти жизнь 48-летнего Уильямса врачам не удалось.