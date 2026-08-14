Боксер Колон скончался в 33 года спустя 11 лет после травмы на ринге

Боксер из Пуэрто-Рико умер непобежденным в возрасте 33 лет Боксер Колон скончался в 33 года спустя 11 лет после травмы на ринге

Москва14 авг Вести.Бывший боксер из Пуэрто-Рико Причард Колон скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Ричард Колон на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Информации о причинах смерти мужчина не привел.

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Причард Колон за свою профессиональную карьеру выиграл все 16 поединков, 13 из которых нокаутом. В октябре 2015 года он получил тяжелую травму во время боя против американца Террела Уильямса. В ходе поединка спортсмен из Соединенных Штатов неоднократно наносил Колону запрещенные удары по затылку. После этого у пуэрториканца была диагностирована субдуральная гематома, ему провели экстренную операцию. Колон провел в коме 221 день и все время до своей смерти боролся с последствиями травмы.