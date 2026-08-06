Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на колене Боец UFC Макгрегор успешно перенес операцию на травмированном колене

Москва6 авг Вести.Ирландский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на травмированном колене.

Операция прошла отлично. Я в этом уверен написал Макгрегор в своем аккаунте в X

Макгрегор получил повреждение 12 июля в бою против американца Макса Холлоуэя. Из-за травмы ирландец не смог продолжить поединок, и ему было присуждено поражение техническим нокаутом. Этот бой был для Макгрегора первым за последние пять лет в UFC.

После поединка стало известно, что у Макгрегора разрыв крестообразной связки колена.