Москва6 авгВести.Ирландский мастер смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил, что успешно перенес операцию на травмированном колене.
Операция прошла отлично. Я в этом увереннаписал Макгрегор в своем аккаунте в X
Макгрегор получил повреждение 12 июля в бою против американца Макса Холлоуэя. Из-за травмы ирландец не смог продолжить поединок, и ему было присуждено поражение техническим нокаутом. Этот бой был для Макгрегора первым за последние пять лет в UFC.
После поединка стало известно, что у Макгрегора разрыв крестообразной связки колена.