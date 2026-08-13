Итальянка после боя MMA встала на колени перед соперницей из Киргизии

Итальянка на коленях извинилась перед соперницей из Киргизии за травму в бою MMA Итальянка после боя MMA встала на колени перед соперницей из Киргизии

Москва13 авг Вести.Боец из Италии Чиара Пенко встала на колени перед соперницей из Киргизии Бактыгуль Курманбековой и извинилась за нанесенную травму в бою по правилам смешанных единоборств JCK MMA, сообщает издание Sputnik Кыргызстан.

Поединок завершился в первом раунде. По ходу боя итальянка оказалась на канвасе. Курманбекова принялась ее добивать, однако открылась, и Пенко провела болевой прием на руку. После этого Курманбекова была вынуждена сдаться.

На церемонию объявления победителя Курманбекова вышла в футболке, которую не смогла надеть через травмированную руку.

Сразу после объявления результата итальянка встала на колени и попросила у Курманбековой прощения за нанесенную травму.

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