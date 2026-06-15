Австрийская теннисистка отказалась обниматься с россиянкой Теннисистка Потапова не стала обниматься с Александровой

Москва15 июн Вести.Теннисистка Анастасия Потапова, которая представляет Австрию, отказалась обниматься с россиянкой Екатериной Александровой.

Уточняется, что в матче в рамках турнира WTA-500, который проходит в Берлине, Потапова проиграла первый сет Александровой со счетом 1:6. После этого австрийская теннисистка решила не продолжать игру и признать поражение.

При рукопожатии Александрова попыталась обнять Потапову, но та уклонилась. Как сообщает газета "Комсомольская правда", причиной отказа могла стать вирусная инфекция, которой недавно переболела Потапова.

Ранее стало известно, что первая ракетка России и победительница "Ролан Гаррос" Мирра Андреева отказалась от участия в WTA-500. Она пояснила, что решила взять больше времени на отдых и восстановление.