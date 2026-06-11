Москва11 июнВести.Первая ракетка России и чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева отказалась от выступления на теннисном турнире в Берлине, сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.
Отмечается, что 19-летняя россиянка снялась с турнира, чтобы лучше подготовиться в травяному сезоне, венцом которого станет Уимблдон.
Моя команда и я решили взять больше времени на отдых, восстановление и лучше подготовиться к траве. Надеюсь вернуться в Берлин в следующем годузаявила Андреева, ее слова приводит сайт организаторов турнира.
Андреева одержала победу на втором в сезоне турнире "Большого шлема" 6 июня, соревнования в Берлине должны были стать для нее первыми после триумфа на Открытом чемпионате Франции.
Турнир серии 500 Женской теннисной ассоциации (WTA) Берлине пройдет с 15 по 21 июня на травяных кортах. Призовой фонд соревнований превышает $1,2 млн.