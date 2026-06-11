Российская теннисистка Мирра Андреева не выступит на турнире в Берлине

Чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева снялась с теннисного турнира в Берлине Российская теннисистка Мирра Андреева не выступит на турнире в Берлине

Москва11 июн Вести.Первая ракетка России и чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева отказалась от выступления на теннисном турнире в Берлине, сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.

Отмечается, что 19-летняя россиянка снялась с турнира, чтобы лучше подготовиться в травяному сезоне, венцом которого станет Уимблдон.

Моя команда и я решили взять больше времени на отдых, восстановление и лучше подготовиться к траве. Надеюсь вернуться в Берлин в следующем году заявила Андреева, ее слова приводит сайт организаторов турнира.

Андреева одержала победу на втором в сезоне турнире "Большого шлема" 6 июня, соревнования в Берлине должны были стать для нее первыми после триумфа на Открытом чемпионате Франции.

Турнир серии 500 Женской теннисной ассоциации (WTA) Берлине пройдет с 15 по 21 июня на травяных кортах. Призовой фонд соревнований превышает $1,2 млн.