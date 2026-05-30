Москва30 мая Вести.Американская теннисистка Коко Гауфф проиграла представляющей Австрию Анастасии Потаповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Таким образом Гауфф не смогла защитить титул Roland Garros.

Встреча состоялась во французской столице и закончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу представительницы Австрии.

Американка была победительницей Roland Garros прошлого года.

В следующем круге Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской. Калинская впервые пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.