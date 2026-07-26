Москва26 июл Вести.Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю победил бывшего чемпиона мира по трем версиям американца Эррола Спенса. 12-раундовый поединок промежуточной весовой категории до 72,5 кг, прошедший в Сиднее, завершился победой Цзю решением судей.

Первоначально поединок должен был пройти в промежуточной категории до 71,6 кг, но Спенс не уложился в ее рамки и попросил организаторов увеличить лимит.

Американец, который в будущем войдет в Зал славы, сегодня просто не смог противостоять Цзю пишет The Sydney Morning Herald

На счету 31-летнего Цзю теперь 28 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он одержал четвертую победу в семи последних поединках. Цзю родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей и дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года.

36-летний Спенс потерпел второе поражение при 28 победах (22 нокаутом). Он впервые вышел на ринг после трехлетнего перерыва. Последний бой до этого он провел в июле 2023 года, проиграв соотечественнику Теренсу Кроуфорду.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, после всего второго поражения в своей карьере Спенс заявил, что теперь уйдет на пенсию и сосредоточится на семейной жизни.