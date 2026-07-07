WBO обязала Дмитрия Бивола провести защиту титула против Каллума Смита Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с Каллумом Смитом

Москва7 июл Вести.Всемирная боксёрская организация (WBO) официально обязала чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола провести защиту титула. Его соперником назначен обладатель пояса временного чемпиона организации, британский боксёр Каллум Смит.

Согласно регламенту WBO, сторонам боксёров предоставлено время на проведение переговоров и согласование условий поединка. Если промоутерам спортсменов не удастся достигнуть соглашения в установленные сроки, то организатор и призовой фонд встречи будут определены на промоутерских торгах.

Свой предыдущий поединок Дмитрий Бивол провёл в конце мая в Екатеринбурге. В главном событии турнира RCC Boxing Promotions российский спортсмен одержал победу над немецким боксёром Михаэлем Айфертом единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Бивола на профессиональном ринге числится 25 побед при одном поражении. Даты и место проведения обязательной защиты титула против Каллума Смита будут объявлены после завершения переговоров.