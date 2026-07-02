Москва2 июл Вести.Боксерский турнир IBA Pro 19, который пройдет в Москве, станет событием мирового масштаба. В поединке сразятся боксеры, входящие в супертяжелый дивизион.

Об этом ИС "Вести" заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

В тяжелом дивизионе у РФ не было чемпионов на протяжении 12 лет. Российский боксер Мурат Гассиев впервые будет защищать титул регулярного чемпиона мира WBA, отметил он. Его соперник - французский спортсмен с конголезскими корнями, олимпийский чемпион 2016 года - Тони Йока.

Международные организации, профессиональные лиги готовы давать свои титулы. Этот бой особенный, два сильных боксера. Тони Йока – непростой: олимпийский чемпион, чемпиона мира. И радует, что он едет [на турнир в Москву] Мурат готов … Надеемся, после него Мурат уже пойдет [за титулом] абсолютного чемпиона мира сказал Кремлев

Боксер-профессионал, действующий чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента России Владимира Путина посетить его бой в июле.