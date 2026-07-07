WBO обязала Дмитрия Бивола провести защиту пояса в бою против Каллума Смита

Стал известен следующий соперник звезды российского бокса Дмитрия Бивола WBO обязала Дмитрия Бивола провести защиту пояса в бою против Каллума Смита

Москва7 июл Вести.Всемирная боксерская организация (WBO) обязала россиянина Дмитрия Бивола, который является чемпионом мира в полутяжелом весе, провести защиту пояса против британца Каллума Смита, сообщил журнал The Ring.

Сторонам предоставили срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку. Если соглашения достигнуть не удастся, то будут назначены промоутерские торги.

В том случае, если кто-то из боксеров не сможет участвовать в поединке, то титул может быть объявлен вакантным.

30 мая Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

На счету у 35-летнего Бивола 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение от Артура Бетербиева.