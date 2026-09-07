Испанский автогонщик Аморос погиб во время гонки GTI Trophy Испанец Пабло Аморос погиб во время гонки GTI Trophy

Москва7 сен Вести.Автогонщик Пабло Аморос погиб в результате аварии на соревнованиях в испанской Уэльве. О произошедшем сообщила Королевская испанская федерация автоспорта.

От имени RFEDA мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с кончиной гонщика Пабло Амороса во время соревнований на трассе "Монтебланко" говорится в заявлении федерации

Трагедия случилась во время заезда серии GTI Trophy на трассе "Монтебланко". Подробности аварии пока не раскрыты, причины произошедшего также не уточняются.

Ранее американский гонщик Крис Рашке трагически погиб во время попытки установить новый скоростной рекорд на солончаках Бонневилль в штате Юта. 60-летний спортсмен разогнался до 457 километров в час, однако не справился с управлением своего транспортного средства.