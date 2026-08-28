Погиб пилот-рекордсмен Боб Брэмли, который в 16 лет облетел вокруг Австралии В авиакатастрофе погиб самый юный пилот, облетевший Австралию

Москва28 авг Вести.Пилот Роберт Брэмли, который получил известность в 16 лет благодаря одиночному перелету вокруг Австралии, погиб в авиакатастрофе на севере этой страны, сообщает местное сетевое издание Pulse Tasmania.

В 2019 году Брэмли преодолел 15 тыс. км и стал самым молодым летчиком, совершившим подобное путешествие. В последнее время он работал пилотом чартерных рейсов компании Air Frontier.

Самолет, которым управлял Брэмли, потерпел крушение 25 августа вблизи острова Вуда в заливе Карпентария.

Полиция Северной территории Австралии заявила, что шансы найти Брэмли живым минимальны. Семья пилота подтвердила его гибель.

Между тем 6 февраля 2024 года при крушении вертолета погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Он сам пилотировал воздушное судно, находясь в отпуске в коммуне Лаго-Ранко (регион Лос-Риос). Вертолет упал в озеро Ранко в 40 м от берега.