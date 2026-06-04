Москва4 июн Вести.В подмосковном Домодедово погиб пилот авиакомпании S7. Инцидент произошел на тренировочной базе, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, это произошло в свободное от учебы время. Мужчина 36 лет пытался обновить рекорд по задержке дыхания под водой. Однако потерял сознание. На поверхность он был поднят уже со сторонней помощью, без признаков жизни.

Семье погибшего оказывается помощь авиакомпанией.

В Домодедово мужчина проходил переподготовку для дальнейшего управления другим типом судна.