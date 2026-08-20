Нотон стал вторым мотогнощиком, погибшим на Гран-при острова Мэн за два дня

Два мотогонщика погибли за два дня на одной из самых опасных трасс мира Нотон стал вторым мотогнощиком, погибшим на Гран-при острова Мэн за два дня

Москва20 авг Вести.Британский мотогонщик Сэм Нотон погиб в ходе квалификационного заезда Гран-при острова Мэн (Manx Grand Prix) на 38-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Организаторы Гран-при острова Мэн с глубокой скорбью сообщают о гибели Сэма Нотона в результате инцидента, произошедшего во время квалификации говорится в заявлении

Нотон стал уже вторым мотоциклистом, погибшим на квалификации к этому Гран-при. Ранее в среду, 19 августа, было объявлено о смерти 29-летнего швейцарца Мауро Пончини. Он столкнулся с другим гонщиком на участке Cruickshanks на первом круге второй сессии во вторник. Второй мотоциклист, чье имя не называется, получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Хотя в прошлом году на Manx Grand Prix обошлось без погибших, а меры безопасности со временем совершенствуются, гонки на острове остаются одними из самых опасных в мире. С учетом ежегодных заездов TT Пончини стал 272-м участником на мотоциклах или мотоциклах с колясками, погибшим на трассе с 1911 года.