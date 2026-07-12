В Чехии на мотогонке погибли два спортсмена

Двое мотогонщиков погибли во время заезда в Чехии В Чехии на мотогонке погибли два спортсмена

Москва12 июл Вести.Два мотогонщика погибли в результате аварии, произошедшей во время гонки серии Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC) в Чехии. Об этом сообщила пресс-служба Европейского союза мотогонок (FIM Europe).

Заезд проходил на трассе в чешском Брно. Жертвами аварии стали 32-летний австрийский гонщик Филипп Штайнмайр и 43-летний румынский спортсмен Адриан Рус. Штайнмайр погиб непосредственно после столкновения, а Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позднее скончался.

В пресс-службе FIM Europe также сообщили, что после трагического инцидента все соревнования, которые должны были пройти в течение выходных, отменили.

Ранее сообщалось о гибели британского мотоциклиста Дэниела Ингама во время гонки Isle of Man TT.